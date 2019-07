Tenta di rubare il borsello ad un altro straniero: gambiano irregolare denunciato a Reggio Emilia

Ieri mattina personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in piazzale Europa su segnalazione di persona molesta. Sul posto gli operatori di polizia rintracciavano un giovane barcollante che si stava allontanando verso il sottopasso per la stazione di piazzale Marconi.

Nel frangente la loro attenzione veniva attirata da un soggetto pakistano, tale H.M. il quale riferiva che poco prima, mentre era in attesa dell’autobus, era stato avvicinato da un cittadino di colore, di giovane età, alto circa un metro e settanta, con capelli ricci corti neri e indossante una maglietta di colore grigio che gli aveva chiesto una sigaretta e una banconota da 10 €. Non esaudendo la richiesta del giovane, veniva ingiuriato da questo che improvvisamente, con mossa fulminea, gli afferrava il borsello che indossava a tracolla, tirandolo a sé nel tentativo di impossessarsene. H.M. spingendolo, riusciva ad allontanarlo ed a farlo desistere. L’aggressore si allontanava poi ingiuriandolo nuovamente ma, ancora a poca distanza, si voltava di scatto ed afferrava H.M. per la camicia strappandola. Tra i due nasceva così una colluttazione che veniva fermata dalle persone in attesa intervenute a separarli.

Il malcapitato formalizzava denuncia dell’accaduto sul posto. L’aggressore veniva accompagnato in questi uffici dove risultava essere tale M. D., nato a Brufut (Gambia) classe 1999, ivi residente, in Italia senza fissa dimora, non in regola col soggiorno. Il soggetto veniva quindi denunciato per tentato furto e congedato.