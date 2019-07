Tre giorni di festa con la tradizionale fiera di Borzano

Sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 luglio Borzano ospiterà l’edizione 211 della tradizionale fiera della frazione. Come ogni anno la manifestazione, incentrata sull’agricoltura, proporrà ottimo cibo, musica, mostre ed esibizioni.

Ogni sera, alle 19.30, aprirà il ristorante-piadineria in cui verranno cucinati piatti della tradizione reggiana. Inoltre saranno presenti il mercatino di “cose vecchie”, la mostra della scuola materna, l’esposizione di macchine agricole d’epoca e i giochi di una volta. La sede del Ceas di via Chierici 2 resterà aperta per i visitatori.

La fiera inaugurerà sabato 20 luglio. Alle 20.15 si terrà un’esibizione di danza a cura della Polisportiva Scandianese e, alle 21.30, musica con gli “StiCash”, che proporranno cover di Jhonny Cash e non solo.

Intanto, alle ore 18, sarà inaugurata la mostra “Un monumento ricco di Storia e Arte da Raccontare e Tutelare”, sui lavori artistici e letterari del percorso didattico compiuto dagli allievi della scuola secondaria di Borzano sulla chiesa parrocchiale della frazione. L’appuntamento sarà nella sede del Ceas e interverranno Gabriella Gandolfi (presidente del Gruppo Archeologico “P. Magnani”), gli allievi della scuola di Borzano, l’architetto Marco Valli e l’ingegner Giordano Beneventi (progettisti). L’esposizione sarà visitabile per tutto il periodo della fiera.

Domenica 15 luglio fin dalle 8 si svolgerà il 33° motoraduno d’epoca. Alle 11.30 sarà celebrata la Messa. In serata, alle 20.30, esibizione della Banda di Albinea e la dimostrazione di abilità canina a cura del Centro cinofilo “La Capanna”. Alle 21 spazio a dj Simo e ai balli country con i Wild Angels e la musica live della Dobro Country Rock Band.

Lunedì 16 luglio sarà l’ultimo giorno della fiera. Alle 20.30 animazione a cura dell’oratorio San Giovanni Bosco di Borzano. Alle 21.45 ballo liscio con l’orchestra “Alex & Debora”. Alle 22 “La batdura a l’antiga”: trebbiatura del grano con macchine agricole di una volta.

L’evento è organizzato dal Comitato Fiera di Borzano con il patrocinio di Comune e Parrocchia di Borzano.