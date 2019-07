Ventasso: 85enne non rientra a casa, intervengono i Vigili del fuoco con l’elicottero

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Reggio sono stati allertati dai familiari di un 85enne residente a Miscoso di Ventasso, allarmati perchè non lo hanno visto rientrare a casa. Da Bologna è intervenuto l’elicottero VF Drago 60 che ha individuato l’anziano riverso a terra in un campo a seguito di caduta o malore, a qualche centinaio di metri dall’abitazione. Il personale Speleo Alpino Fluviale a bordo dell’elicottero si è calato a terra per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza del 118. Nel frattempo le squadre di terra, mobilitate dal distaccamento di Castelnovo ne Monti e dalla Centrale sono arrivate sul posto, e a mezzo barella, hanno predisposto l’uomo per essere caricato sull’eliambulanza. Presente in posto anche il Soccorso Alpino.