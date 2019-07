Volontassociate 2019, anticipazione estiva a Zola dell’evento dedicato alla solidarietà e alla cittadinanza attiva

Prenderà il via a Zola Predosa la quindicesima edizione di Volontassociate, la tradizionale festa dell’associazionismo e del volontariato bolognese. Il primo appuntamento sarà dal 19 al 21 Luglio, nell’ambito della Fiera di Zola, con stand informativi delle Associazioni ed esibizioni sportive e musicali.

Gli appuntamenti riprenderanno a inizio settembre nei comuni dei distretti di San Lazzaro, Reno Lavino Samoggia e Pianura Est. I parchi, le piazze e le vie dei comuni del territorio metropolitano diventeranno luogo di incontro tra comunità locale e non profit: stand informativi, laboratori, mostre, performance artistiche e sportive, spettacoli, giochi per far conoscere a grandi e piccoli il mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è dare risalto alle tante associazioni del terzo settore del territorio metropolitano e creare una sinergia tra le realtà presenti, in un’ottica di condivisione degli obiettivi, della promozione del volontariato e della sua funzione nella comunità.

La manifestazione è promossa da Città metropolitana di Bologna, VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, Comuni dei Distretti di Reno Lavino Samoggia, Pianura Est, San Lazzaro, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato della città metropolitana di Bologna.

Per informazioni : Città metropolitana di Bologna – Ufficio Terzo Settore

Tel. 051.659.8568 ufficio.terzosettore@cittametropolitana.bo.it

VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della Città metropolitana di Bologna

volontassociate@volabo.it