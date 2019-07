Lavori di riasfaltatura sulle strade extraurbane carpigiane

Da lunedì 22/7/2019 riprenderanno i lavori di riasfaltatura sulle strade extraurbane di Carpi. Si inizierà dal completamento della Via Lunga di Migliarina fino all’incrocio con via Roma, per poi proseguire già dal 22 stesso con la via Budrione Migliarina da via Senara alla ferrovia MO-MN. Nei giorni successivi i lavori riguarderanno Via Caselle e Cavetto Gherardo.

La settimana dal 29/7 in poi proseguiranno con via Pirazzo, Via Piega, Via Canalvecchio Secchia tutte solo in parte, via Livorno.

In caso di maltempo o imprevisti o lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.

Il traffico sarà di volta in volta regolato sul posto con senso unico alernato regolato da movieri o semaforo o con chiusure parziali indicate sul posto da apposita seganletica

Per informazioni: www.carpidiem.it