Ai nastri di partenza la 44a Sagra di Quartirolo

I fine settimana dal 19 luglio al 5 agosto, come ogni anno, si rinnova la proposta della Sagra di Quartirolo. Quest’anno,oltre all’ormai grande e apprezzata esperienza culinaria al fresco, si segnalano sei serate di musica: il 20- 27 luglio e 3 agosto, nel sagrato interno con diversi gruppi musicali e deejay. e Nelle tre domeniche 21 – 28 luglio e 4 agosto, nella Chiesa Madre, da pochi mesi riaperta al culto dopo la ristrutturazione dai danni del terremoto, tre Concerti di diversa natura: Arie da camera e Arie d’opera – Musica Sacra (Antonio Vivaldi) e Opera Buffa (benedetta follia), con diversi artisti e maestri accompagnatori.

Un nuovo esperimento teso a recuperare la situazione di confusione interpretativa creata dalla circolare Gabrielli; una scelta volta a recuperare una tradizione della Sagra, far uscire le persone di casa per stare in compagnia.

Funzioneranno anche il grande Bar-Gnoccheria, la pesca di beneficenza e il Gonfiabile Junior per i più piccini.

Una novità molto importante: da quest’anno bicchieri, posate, piatti e vaschette monouso, sono bio-compostabili. Una scelta che pensa al futuro dei nostri figli-nipoti.