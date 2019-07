Castelnovo Monti: grandi riscontri per il viaggio di scambio a Voreppe

Ha vissuto momenti di grande intensità e in generale ha dato ottimi riscontri il recente viaggio di scambio a Voreppe, cittadina francese nel dipartimento dell’Isère, non lontano da Grenoble, in occasione della Festa nazionale del 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia.

“Con gli amici di Voreppe c’è davvero una grande sintonia – afferma il Presidente del Comitato Gemellaggi di Castelnovo, Sergio Sironi – e quest’anno siamo stati ancora una volta oggetto di un’ospitalità fantastica. Un successo straordinario è stato ottenuto dalla banda di Felina, nella prima esibizione avvenuta la sera del 13 luglio, ma soprattutto nella seconda, nell’ambito delle attività per la festa nazionale del 14 luglio, quando la banda tra altri brani ha intonato anche l’inno nazionale francese, la Marsigliese, suscitando profonda emozione e commozione tra i tanti presenti, che alla fine l’hanno salutato con applausi scroscianti e ringraziamenti. Anche la parte più prettamente turistica e culturale del viaggio è stata di grande interesse, molto apprezzata dai partecipanti: durante il viaggio di andata c’è stata la visita alla Reggia di Venaria Reale, durante il soggiorno una bella gita ad Annecy, cittadina dell’Alta Savoia, in zona pre alpina, e il giorno del rientro una visita al Castello di Vizille vicino a Grenoble, e al Museo della Rivoluzione Francese”.

Il viaggio appena concluso ha visto la partecipazione in rappresentanza dell’Amministrazione comunale del giovane consigliere neoeletto Nicola Rivi, che è intervenuto in occasione delle celebrazioni ufficiali rimarcando il forte legame tra le due cittadine, Castelnovo e Voreppe. Legame che viene costantemente alimentato dal un fitto scambio di esperienze e incontri: solo quest’anno oltre alla visita dei giorni scorsi, un’altra delegazione si era recata nella cittadina gemellata con Castelnovo dal 1994 in occasione del Viaggio della Memoria, con la collaborazione dell’Istituto Cattaneo Dall’Aglio e dei rispettivi Comitati gemellaggi, e c’era stato anche un un ulteriore scambio che ha coinvolto gli istituti alberghieri Mandela di Castelnovo e quello di Voreppe.