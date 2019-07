Esce di strada e si ribalta con l’auto: estratta dai vigili del fuoco

Oggi intorno alle 13:00 i vigili del fuoco di Vergato sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto nei pressi di Cereglio, a circa 200 metri dall’inizio del centro abitato. Un’auto, una Opel Agila, stava percorrendo la SP23 in direzione Bologna, quando per cause da accertare ha sbandato ed è finita fuori strada ribaltandosi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario. La donna al volante dell’auto è stata estratta dal veicolo in stato di coscienza e trasportata in ospedale a Porretta Terme. Sul posto anche il 118 e la polizia locale.