Sono bastati un paio di giorni di osservazione agli agenti della Squadra mobile per documentare l’attività di H.F., ventenne tunisino con precedenti, che spacciava comodamente seduta ad un bar di piazza Verdi. Quando il giovane è finito in manette è stato trovato in possesso di 19 dosi di eroina e 270 euro, provento di spaccio.