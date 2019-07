Incendio a bordo di un Freccia Rossa in stazione a Bologna

In serata alle ore 20:30 circa la sala operativa 115 del Comando di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio ad un convoglio ferroviario alla Stazione Centrale. A bruciare è stato un pacco batterie surriscaldato della motrice del Freccia Rossa appena arrivato sul binario 17 dell’alta velocità.

Immediati i soccorsi diretti in via Caracci. Mentre il personale di bordo provvedeva all’evacuazione dei passeggeri dal treno, i vigili del fuoco si predisponevano allo spegnimento dell’incendio sulla motrice dell’ETR- Freccia Rossa che era ormai completamente avvolta dal fumo.

I pompieri di Bologna sono intervenuti con ben otto squadre e numerosi mezzi per lo spegnimento. Inoltre si è reso necessario, visto il tipo di scenario assai delicato, l’utilizzo del “Posto di Comando Avanzato” per un più efficace coordinamento delle operazioni di soccorso. Lo stesso mezzo che ieri sera era sul posto a Grizzana Morandi per il salvataggio dell’anziano fungaiolo. L’intervento si è chiuso alle 23:30, dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il convoglio pronto a lasciare la stazione sotterranea per le necessarie riparazioni.