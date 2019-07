Scritta sul marmo del basamento del Nettuno, da stasera le operazioni di ripristino

Una scritta tracciata con quello che sembra un pennarello nero è stata scoperta da agenti della Polizia Locale questa mattina sul marmo del basamento della fontana del Nettuno. La Polizia Locale sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere elementi necessari a individuare il responsabile o i responsabili dell’atto vandalico. Il Comune di Bologna ha avviato immediatamente le procedure per il ripristino che sarà eseguito in più fasi a partire dalla serata di oggi, sabato 20 luglio.

La Polizia Locale è stata impegnata nella tutela del Nettuno anche nel primo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia ha sorpreso e denunciato un uomo che stava provando a immergersi nella fontana.