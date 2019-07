Confartigianato Lapam, a Reggio porta la moda ai ‘Mercoledì Rosa’ e premia le imprese storiche

In occasione dell’ultimo mercoledì rosa, mercoledì 24 luglio alle 21 in piazza Prampolini, si tiene il Gran Galà della Moda ‘New Model Today International Contest’, organizzato dal comparto Moda di Lapam Confartigianato in occasione dei 60 anni dell’associazione imprenditoriale.

L’evento è in collaborazione con Obiettivo Bellezza, l’Academy di estetica e acconciatura di FormArt, l’ente di formazione di Confartigianato regionale, nel backstage Obiettivo Bellezza renderà ancora più belle le splendide modelle che sfileranno lungo il palco allestito in piazza Prampolini.

Durante la serata non mancheranno ospiti d’eccezione: Gangs of Musical, in esclusiva da Cinecittà World; Carolina, da Amici di Maria de Filippi; Ronnie Jones da Canale 5.

In occasione del 60° anniversario Lapam Confartigianato, poi,, saranno premiati gli imprenditori associati da più di 40 anni, imprese storiche che daranno ancora più lustro alla serata di gala che accenderà il centro di Reggio Emilia.