Convocato per giovedì 25 il Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord

E’ convocata per giovedì 25 luglio alle ore 21.00 la seduta del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. La seduta si terrà nella sala consiliare del municipio di Medolla, in viale Rimembranze 19. Tra gli argomenti che saranno trattati ci sarà l’esame delle condizioni dei consiglieri eletti in seno al Consiglio dell’Unione dai Comuni nei quali si sono tenute le elezioni amministrative comunali e del Consigliere Lucia Malaguti, rappresentante di maggioranza del Comune di Finale Emilia, eletta in sostituzione del Consigliere decaduto Carlo Meletti. Si darà poi comunicazione della formazione della Giunta dell’Unione ed in seguito sarà eletto il Presidente del Consiglio dell’Unione.