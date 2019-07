In A1 chiusure notturne anche per le stazioni di Parma e Fidenza. In A13 dello svincolo di immissione sulla A4

In A1 chiusure notturne anche per le stazioni di Parma e Fidenza....

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

nelle tre notti consecutive di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 luglio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Parma, verso Milano e Bologna, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana;

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana; per una notte, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Fidenza, verso Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola, al km 74+000;

in entrata verso Bologna: Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 luglio, sarà chiusa l’immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-immettersi sulla A4 verso Venezia, uscire alla stazione autostradale di Dolo e rientrare, dalla stessa, verso Milano;

-ucire alla stazione autostradale di Padova Zona Industriale, immettersi sulla Tangenziale di Padova e rientrare, sulla A4, a Padova est, per proseguire in direzione di Milano.