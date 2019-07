Mirandola: mercoledì 24 luglio inizia la sagra “Cividale al pettine”

Si apre mercoledì 24 luglio “Cividale al pettine”, iniziativa patrocinata dal Comune di Mirandola che avrà come protagonista il maccherone al pettine delle valli mirandolesi. La manifestazione si terrà a Mirandola, nella frazione di Cividale, presso Piazzale Bering e consisterà in una quattro giorni all’insegna di musica, divertimento e prodotti tipici del territorio. Mercoledì 24 luglio ci sarà il primo gemellaggio con la Festa del Lambrusco di Sorbara: si gusteranno piatti di riso al lambrusco, gramigna al ragù e tanto buon vino.

In contemporanea ci sarà “Man VS maccherone”, una gara di mangiata di maccheroni al pettine. Giovedì 25 luglio è in programma “Pastasciutta Antifascista”, organizzata da Anpi Mirandola. Venerdì 26 luglio “Cividale al pettine” ospiterà Alberto Guasti e Gabriele Zoboli, mentre sabato 27 luglio l’iniziativa si concluderà con musica disco anni ’70, a cura de Le Cotiche. Si ringraziano per il sostegno CPL Concordia, RB Sistemi e Servizi, Siro Fitness e la Consulta del Volontariato di Mirandola. Per informazioni contattare il numero 347 1109864 o visitare la pagina Facebook Cividale al pettine.