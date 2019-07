Sfiorato il Jackpot più alto della storia, in Emilia Romagna doppietta di 5 da 30mila euro

Emilia Romagna ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato due giocatori hanno sfiorato il Jackpot record e centrato due vincite con i 5 da 30.268,22 euro ciascuna, comunica Agipronews. Una vincita è stata realizzata a Bologna, alla Tabaccheria Brucaliffo di via Saragozza 63/D, l’altra schedina vincente è stata convalidata a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, alla Tabaccheria Ricevitoria Sensi Franco, in piazza C.Colombo 3, località Capanni. Il Jackpot si conferma il più alto nella storia del gioco: in palio ci sono 193,5 milioni, al momento premio più alto al mondo.