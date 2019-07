Ducati si rafforza in Canada con l’apertura di un nuovo dealer a Montréal

Ducati si rafforza in Canada con l’apertura di un nuovo dealer a...

Centinaia di appassionati hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Ducati Montréal, la nuova ed esclusiva concessionaria aperta dalla casa di Borgo Panigale in Canada. Presenti per l’occasione, oltre alla proprietà e direzione del nuovo store, anche il VP Global Sales & After Sales, Francesco Milicia, e il CEO di Ducati Nord America, Jason Chinnock, che hanno colto l’occasione per sottolineare l’importanza del mercato canadese e l’attenzione che Ducati continua ad offrire agli appassionati clienti di questa regione.

“La presenza di Ducati in Canada cresce di anno in anno – ha detto Francesco Milicia – e questa nuova apertura a Montréal fungerà da faro per il marchio a livello globale. Il Canada è un mercato molto sofisticato dal punto di vista motociclistico e rafforzare la nostra rete di concessionari nella regione del Québec è un importante segnale di attenzione e impegno ”.

Ducati Montréal non è solamente un punto vendita, ma vanta al suo interno il Ducati Caffè e il Bistro Lounge, due luoghi di aggregazione creati appositamente per tutti i Ducatisti che, oltre alle moto in esposizione e alla vasta gamma di accessori e abbigliamento, troveranno anche due accoglienti proposte di ristorazione, dove condividere la propria passione e trascorrere il tempo libero.

All’interno dello showroom, che misura 550 metri quadrati (a cui si aggiunge uno spazio officina da 370 metri quadrati), non può certo mancare un’area dedicata a Scrambler, che mostra la coinvolgente atmosfera della “Land of Joy”, in ogni suo aspetto, prodotto e accessorio.

La struttura si trova in 7100 Boul Métropolitain E, Anjou, QC H1M 1A1, Canada, nel distretto di Anjou, a Montréal, ed è facilmente raggiungibile dall’autostrada.