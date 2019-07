Incendio in pizzeria ad Ozzano Emilia

Questa mattina intorno alle 7:45 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a Ozzano nell’Emilia. A bruciare è stato un locale adibito a magazzino nei pressi del forno per cuocere le pizze di un locale di via Ettore Nardi. Tempestivo l’intervento dei pompieri con mezzi e squadre dalla sede centrale di via Ferrarese e dal distaccamento di Budrio. Il veloce intervento di spegnimento ha fatto in modo che le fiamme non si propagassero ad altri locali. Sul posto presente anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco di Bologna che ha seguito da vicino l’evoluzione dello scenario. L’intervento si è concluso intorno alle 11:00.