Consiglio Comunale mercoledì 31 a Fiorano

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per le 19.30 di mercoledì 31 luglio 2019, nella sala civica Giorgio Ambrosoli di Casa Corsini, con un ordine del giorno che ha come argomento cardine la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2019-2021, e al primo punto l’interrogazione presentata dal consigliere Graziano Bastai, capogruppo di Lega Salvini Premier, avente per oggetto “Tutela dei diritti dei minori in affido” a cu segue il riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito sentenza Tribunale di Modena n. 464/2019.