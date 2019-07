Il parcheggio interrato dell’Ospedale resterà chiuso il 27 luglio e il 3 agosto

E’ in programma per sabato 27 luglio e sabato 3 agosto la pulizia e la manutenzione dei pozzetti e delle caditoie del parcheggio interrato dell’ospedale di Sassuolo. Per consentire i lavori, in queste due giornate, l’accesso al parcheggio interrato non sarà possibile. Resta invariata la viabilità attorno all’ospedale e anche l’ingresso agli altri parcheggi esterni.

Chi avesse l’autoveicolo posteggiato nel parcheggio seminterrato tra venerdì notte e sabato mattina, potrà comunque uscire, poiché verranno chiusi solo i due punti di entrata mentre rimarrà aperta l’uscita.

L’ospedale di scusa per eventuali disagi.