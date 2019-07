Cavriago: a pochi giorno dall’arresto per evasione, raggiunto da un nuovo provvedimento restrittivo

Solo pochi giorni era stato arrestato in flagranza per un’evasione dal luogo dove sta scontando i domiciliari. Ieri pomeriggio i Carabinieri di Cavriago gli hanno notificato un nuovo ordine di carcerazione, emesso dalla Procura reggiana, perché deve scontare un pena complessiva di 2 anni e 9 mesi di reclusione per una serie di furti consumati nel 2017 tra Bagnolo in Piano, Vezzano sul Crostolo e San Polo d’Enza. Si tratta del marocchino 30enne abitante a Cavriago arrestato a gennaio 2018 nell’ambito dell’operazione “Crash”, condotta dai Carabinieri di San Polo d’Enza.