La Città Metropolitana di Bologna approva il Piano di utilizzo degli edifici scolastici superiori 2019-2020

Con atto del sindaco Virginio Merola la Città metropolitana di Bologna ha approvato il Piano annuale 2019/2020 di utilizzo degli edifici scolastici per gli Istituti secondari di secondo grado presentato dal Consigliere delegato alla Scuola Daniele Ruscigno. Il documento consente la pianificazione delle disponibilità di spazi per le iscrizioni dei ragazzi alle scuole superiori e la programmazione della Città metropolitana rispetto a soluzioni edilizie a breve termine in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Le iscrizioni registrate nell’anno scolastico appena concluso sono state 38.925 per un totale di 1.677 classi mentre le previsioni per il prossimo sono di 38.498 alunni e 1.685 classi.

Il Piano contiene inoltre l’elenco degli interventi necessari per l’avvio dell’anno scolastico che verranno eseguiti nel corso dell’estate e quelli che verranno eseguiti durante l’anno scolastico 2019/2020.

Su 32 istituti superiori metropolitani gli edifici su cui si concentreranno maggiormente gli interventi estivi (per un totale di circa 1 milione di euro) riguardano: l’Istituto Aldini Valeriani con lavori di ripristino solai e sostituzione infissi e pavimenti, la succursale di via Broccaindosso del Liceo Laura Bassi con lavori di trasformazione dell’ex palestrina in due aule, l’IIS Belluzzi-Fioravanti con lavori di ripristino pavimenti palestre e per una nuova aula innovativa. Nella sede centrale del Liceo Galvani verranno eseguiti lavori per realizzare due nuove aule nella vecchia biblioteca mentre nella sede dell’Istituto Tecnico Manfredi Tanari verranno eseguiti i lavori di trasformazione di due laboratori in aule e lo spostamento della sala professori. Due nuove aule e consolidamento del solaio al Pier Crescenzi Pacinotti Sirani oltre a lavori finalizzati a completare il trasferimento delle Sirani. Nuove aule verranno realizzate attraverso l’ottimizzazione degli spazi anche all’Alberghetti di Imola mentre all’IIS Mattei di San Lazzaro è previsto lo spostamento della sala insegnanti e rifunzionalizzazione bagno. Lavori di ripristino, anche a seguito dei recenti eventi atmosferici, messa in sicurezza, rifacimento pavimenti e finiture sono previsti anche al Fermi, al Righi (sede e succursale), all’Arcangeli di Bologna, al Rambaldi Valeriani e Scarabelli Ghini di Imola, allo Scappi di Castel San Pietro, all’IIS Archimede di Persiceto e all’IIS Giordano Bruno di Budrio, all’IIS Keynes di Castel Maggiore e al Da Vinci di Casalecchio.

Nel corso di quest’anno sono previsti anche i lavori di riqualificazione dell’ingresso esterno scuola per l’IIS Belluzzi e la realizzazione di nuove scale di sicurezza in acciaio all’IIS Archimede di Persiceto.

Prosegue inoltre il Piano che prevede l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per il 100% delle scuole superiori entro il mandato. Nel 2019 i lavori per gli adeguamenti prevenzione incendi sono in programma al: Belluzzi Fioravanti, Copernico, Aldrovandi Rubbiani, Fermi, Galvani, Arcangeli, Rosa Luxemburg, Manfredi Tanari, Minghetti, Pier Crescenzi/Pacinotti Sirani, Righi, Serpieri, Alberghetti, Cassiano, Rambaldi Valeriani, Scarabelli-Ghini, Malpighi, Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, Majorana, Mattei, Caduti della Direttissima, Montessori-Leonardo Da Vinci e al Centro Permanente di Istruzione Adulti.

Infine, entro la fine dell’anno è previsto l’avvio delle procedure di importanti gare d’appalto per un totale di circa 12,5 milioni di euro: la costruzione dell’ampliamento del Salvemini (2.854.000 euro), la costruzione del nuovo “polo Dinamico” a Bologna (8.500.000 euro, finanziati dai Fondi FSC) e la ristrutturazione del Veronelli di Valsamoggia (1.150.000 euro).

Per iniziare l’anno con “un banco per ogni studente” la Città metropolitana è al lavoro anche sul fronte degli arredi scolastici. Sono serviti circa 120mila euro per acquistare: 1.607 banchi, 1.953 sedute per alunni e docenti, 91 cattedre, 67 lavagne, 200 appendiabiti, 85 sgabelli da disegno, 1 tavolo antropometrico.