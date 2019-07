Lavori sulla ferrovia Bologna-Vignola: da lunedì 29 luglio sospesa la circolazione dei treni, autobus sostitutivi

Da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto la circolazione dei treni sulla linea Bologna – Vignola è sospesa per lavori di potenziamento infrastrutturale. Il servizio sarà svolto con autobus sostitutivi sull’intera tratta. Sono contestualmente sospesi i servizi di trasporto comitive e bici al seguito. Gli orari e le fermate degli autobus sostitutivi sono disponibili in allegato, presso le stazioni e sul sito web www.tper.it .

In aggiunta alle consuete fermate dei bus sostitutivi, dal 29 luglio al 9 agosto, viene istituita temporaneamente anche la fermata “Ceretolo Chiesa”, in Via Bazzanese, in prossimità della Chiesa di Ceretolo.

Tper invita l’utenza a prestare attenzione all’anticipo – rispetto al consueto programma ferroviario – degli orari di partenza e di transito dei bus alle fermate.