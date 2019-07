Premio Zocca giovani, sabato 24 luglio l’incontro con i cinque scrittori finalisti

A Zocca, sabato 27 luglio, i lettori potranno incontrare i cinque scrittori finalisti del premio “Zocca giovani 2019, alle ore 17,30 nello spazio all’aperto, in via Mauro Tesi a Zocca, di fronte all’Infopoint (in caso di maltempo l’evento si svolge nella sala consiliare del Comune.

I finalisti, selezionati dalla giuria del premio, sono Iacopo Barison, “Le stelle cadranno tutte insieme”, Fandango; Francesca Diotallevi, “Dai tuoi occhi solamente”, Neri Pozza; Carolina Orlandi, “Se tu potessi vedermi ora”, Mondadori; Paola Peretti, “La distanza tra me e il ciliegio”, Rizzoli; Cesare Sinatti, “La Splendente”, Feltrinelli.

L’incontro rappresenta un momento particolarmente significativo soprattutto per gli oltre 200 lettori che dal mese di giugno hanno ritirato i libri finalisti, in prestito gratuito, alla biblioteca comunale di Zocca e in diversi esercizi commerciali della zona: in edicola, nei ristoranti “Cantacucco” di Missano, “La Canonica” di Montalbano e nel negozio di abbigliamento per bambini “Robedirò” di Zocca; ogni libro contiene una scheda di valutazione da compilare al momento della restituzione.

Il voto popolare, che prosegue fino al 17 agosto, concorrerà con il giudizio della commissione di esperti, presieduta da Marco Santagata, alla proclamazione dei vincitori in programma sabato 24 agosto a Zocca.

Sono coinvolti non sono solo i singoli lettori, ma anche gruppi giovanili e gli studenti del liceo “Muratori-San Carlo” di Modena, dell’istituto “Spallanzani” di Montombraro e dell’istituto “Benini” di Melegnano.

Arrivato alla 13^ edizione, il premio è promosso dal Comune di Zocca ed è dedicato agli autori under 35 con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti ma soprattutto diffondere la lettura in particolare tra le nuove generazioni.