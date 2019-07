Sasso Marconi, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco salvano giovane capriolo nel Reno

Un giovane esemplare di capriolo, in difficoltà perché scivolato in acqua da una ripida sponda nei pressi del “Canale ex Cartiera”, fiume Reno, a Pontecchio Marconi nei pressi di Sasso, intrappolato tra la corrente e l’argine del fiume, è stato portato in salvo questa mattina prima delle 8.00 dai Vigili del fuoco, allertati dagli abitanti della zona.

Qualcuno infatti ha chiamato il 115 che è accorso con la squadra del distaccamento di Zola Predosa, il “Dante Zini” e con il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. I sommozzatori sono entrati in acqua e, con le opportune procedure per salvataggi in corrente, sono riusciti a portare a riva il giovane capriolo. L’animale è stato poi trasportato in luogo sicuro, in natura e lì rilasciato dagli stessi vigili del fuoco. L’intervento si è concluso verso le 9.30, quando le squadre impegnate hanno fatto rientro nelle loro sedi.