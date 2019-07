Si rompe una condotta dell’acqua, allagata via Bucci ad Imola

In tarda mattinata la sala operativa 115 del Comando di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per una fuoriuscita di acqua ad Imola in via Bucci. Pare si sia rotta una condotta principale dell’acquedotto che ha inondato letteralmente la strada. Sul posto si stavano effettuando altri lavori di scavo. Sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento imolese. I pompieri hanno messo in sicurezza la strada e provveduto a far fronte al danno provocato dall’acqua, restando sul posto circa tre ore.