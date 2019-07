Il poeta modenese Luca Gilioli premiato in Liguria, in Sardegna e in Toscana

Il poeta modenese Luca Gilioli premiato in Liguria, in Sardegna e in...

Dopo il 1° premio nella sezione ‘Poesia edita’ alla XII edizione del concorso nazionale Priamar di Savona del 23 febbraio, ottenuto con la raccolta Orionidi, il poeta modenese Luca Gilioli ha ricevuto il 3° premio nella sezione ‘Poesia singola inedita’ alla XIII edizione del concorso nazionale Città di Recco – Flavia Adelma Brignani, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta il 18 maggio presso la Sala Consiliare del Comune di Recco (GE).

Entrambi i concorsi sono stati organizzati dal “Comitato per la Cultura La Superba” di Genova. Il 22 giugno poi, Luca Gilioli ha ricevuto la “Menzione speciale” in una delle sezioni ‘Poesia a tema assegnato’ alla II edizione del concorso nazionale Il sogno del poeta, indetto dal Centro Teatrale “Il Teatro dell’Anima” di Quartu Sant’Elena (CA), la cui direttrice è l’attrice e regista Dott.ssa Elisa Piano. A questi riconoscimenti si aggiunge infine quello di “Finalista” nella sezione ‘Poesia edita’ (ottenuto sempre con il volume Orionidi) alla VII edizione del concorso nazionale La Pania, indetto dalla “Associazione Culturale La Pania”, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta il 7 luglio in Piazza San Lorenzo a Cascio (LU).

Luca Gilioli nasce a Modena nel dicembre 1984. Consegue la laurea in Scienze della Cultura presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia; in merito alla tesi di laurea ottiene Lettera di encomio della Presidenza della Repubblica Italiana oltre a premi e menzioni. Con le sue poesie riceve numerosissimi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali. I suoi testi sono presenti su quotidiani, antologie e riviste di settore.