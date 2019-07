Lunedì 29 luglio il Radio Bruno Estate torna ad animare il cuore di Modena

Da chi “gioca in casa”, Filippo Neviani in arte Nek, agli ospiti internazionali come Lp e Ofenbach. In mezzo, il top della musica leggera e pop italiana di oggi: Francesco Renga, Max Pezzali, Loredana Bertè, Baby K, Francesco Gabbani, Annalisa, Emis Killa, Paola Turci, Mr. Rain, Emma Muscat e Biondo. E uno sguardo al futuro, con due talenti: Roberta Francomano e Matteo Camellini.

Tutti insieme per Radio Bruno Estate 2019 in piazza Roma a Modena, lunedì 29 luglio dalle 20 (da metà pomeriggio potranno entrare circa 9 mila persone nell’area transennata). Davvero una grande festa con tanti artisti amati dal pubblico nel grande spettacolo musicale a ingresso gratuito condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari con lo staff di Radio Bruno.

Lunedì 29 luglio, infatti, il Radio Bruno Estate – protagonisti i big della musica e i successi dell’estate – torna ad animare il cuore della città nella grande piazza storica in collaborazione tra l’emittente più ascoltata in regione e il Comune di Modena, nell’ambito dell’Estate Modenese 2019, che si realizza con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena e Gruppo Hera .

Protagonisti e programma della serata sono stati presentati venerdì 26 luglio, in una conferenza stampa in Municipio con il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, da Clarissa Martinelli che, con Alessandro Prandi, cura la direzione artistica del Radio Bruno Estate. “C’è un grande lavoro di squadra dietro ogni appuntamento – hanno sottolineato gli organizzatori – e un considerevole sforzo economico e organizzativo per una vera e propria festa dedicata a un pubblico”.

Ideatore del Radio Bruno Estate è l’editore Gianni Prandi che, dal 1993 a oggi, insieme ai suoi collaboratori lo ha fatto diventare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana, che sa avvicinare gli ascoltatori agli artisti preferiti. La tappa modenese del grande spettacolo musicale, l’anno scorso in totale circa 100 mila spettatori per il tour, viene dopo l’apertura a Cesenatico il 5 luglio, e le date del 13 e 22 a Mantova e Cremona, in piazze gremite ed entusiaste. Il tour RBE 2019 si conclude il 6 settembre in Toscana, per la prima volta a Prato.

La platea di Radio Bruno, prima per ascolti in regione, si allarga di anno in anno con l’acquisizione di nuove frequenze in Lombardia, Toscana e Veneto. Sono oltre 700 mila gli ascoltatori nel giorno medio (dati 2018).

Il Radio Bruno Estate è reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Modena insieme a importanti partner, presenti in piazza Roma con le proprie postazioni: in particolare Grissin Bon, Wella, Italpizza, Unipol/Assicoop, BPER Banca, Pasta Dallari e Despar. Tra i partner del Radio Bruno Estate anche Visit Romagna, la destinazione turistica delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con il suo claim: “Romagna, lo dici e sorridi”.

CHI SALE SUL PALCO IN PIAZZA ROMA

Lunedì 29 luglio alle 20, Radio Bruno Estate anima piazza Roma di Modena, in collaborazione tra l’emittente e il Comune, nell’ambito dell’Estate modenese. Conducono Enzo Ferrari e Alessia Ventura, con lo staff di Radio Bruno. La direzione artistica ha preparato brevi schede di presentazione dei protagonisti.

LP. Voce intensa, melodie riconoscibili, ascendenze italiane. E quel caratteristico fischio come marchio di fabbrica. La radio l’ha amata dal primo istante, quando “Lost On You” è diventato il tormentone più trasmesso del 2016. Dopo il singolo intenso, sussurrato e struggente “Recovery”, il secondo estratto dal nuovo album “Heart to Mouth” di Laura Pergolizzi è “Girls Go Wild”, e ha già conquistato tutti.

Ofenbach. César Laurent de Rumel e Dorian Lauduique da Parigi, considerati astri nascenti della musica elettronica francese (deep house e dance pop). Raggiungono la popolarità nel 2016 con “Be Mine”, singolo in vetta alle classifiche in Russia e Polonia. È uscito il loro EP d’esordio “Ofenbach”. “Rock It è il bel singolo estratto.

Baby K. La musica, la playa, l’estate, la notte, la festa… ecco gli ingredienti del nuovo brano “Playa”, prodotto da Zef, della cantante nata a Singapore, cresciuta a Londra e giunta in Italia nel Duemila. Il singolo è un brano dal sound a dir poco caraibico. Non c’è estate senza Baby K, si poteva non averla ospite?

Nek. Milioni di dischi e tante hit. “Alza la radio” è la sua canzone per l’estate; sta preparando a un autunno di live e prime serate tv. “Il mio gioco preferito” è il titolo del suo nuovo lavoro. Domenica 22 settembre sarà in concerto all’Arena di Verona.

Paola Turci. Una nuova giovinezza artistica dopo una carriera trentennale. “Il secondo cuore”, album del 2017, ha rappresentato un nuovo inizio, rompendo un silenzio lungo cinque anni e restituendo alla cantautrice un ruolo importante nel pop-rock italiano. A distanza di due anni, torna con “Viva da morire”: dieci canzoni nelle quali la cantante continua a raccontare la sua rinascita, personale e artistica. Max Pezzali. “Volevo raccontare il punto di vista dell’italiano che, insieme a centinaia di connazionali, invade le spiagge di Miami Beach alla ricerca del paradiso perduto”. Così, l’ex leader degli 883 racconta “Welcome to Miami (South Beach)” il primo inedito da studio pubblicato dal cantante a quattro anni di distanza da “Astronave Max”, album disco d’oro del 2015.

Francesco Renga. “L’altra metà” è il suo nuovo disco di inediti, prodotto da Michele Canova Iorfida. Dodici brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, rappresentano l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. “L’album – ha raccontato l’artista – è frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce”.

Francesco Gabbani. A due anni dalla vittoria a Sanremo con “Occidentali’s karma” e l’uscita dell’album “Magellano” a fine 2017, torna col singolo “È un’altra cosa” preludio a un album che probabilmente uscirà in autunno. È un brano indirizzato all’estate, con un sound dal sapore di un tempo a riprova di non voler cedere alle mode, un testo pensato e pensante e la giusta dose di tormento(ne).

Loredana Bertè. Per lei, che dopo la partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo è tornata a essere una delle principali protagoniste delle classifiche italiane, è un momento d’oro. E dopo il successo dell’Ariston con “Cosa ti aspetti da me”, la leonessa è tornata a ruggire con “Tequila e San Miguel”, firmata per lei da Calcutta e Tommaso Paradiso e prodotta da Takagi & Ketra.

Annalisa Scarrone. Prosegue il percorso di crescita personale e di ricerca musicale che in pochi anni ha conquistato il pubblico. “Avocado Toast”, prodotto da Michele Iorfida Canova e realizzato con Danti dei Two Fingerz, è il nuovo singolo. “È come un quadro: a volte astratto, a volte impressionista. Una canzone surreale e un po’ folle ma anche sensuale, calda e divertente, estiva nel senso più rilassato”.

Mr. Rain. Si è affermato come uno dei rapper under 30 più maturi della scena italiana. Ha all’attivo tre dischi di platino e collaborazioni eccellenti con Annalisa e Martina Attili, viste con lui al Radio Bruno Estate di Cremona.

Emis Killa. Dal 2012 con l’album “L’erba cattiva” è diventato uno dei più acclamati artisti italiani, uno dei principali rappresentanti della scena rap italiana. “Maracanà” e “Rollercoaster” sono le hit scelte per lo spettacolo modenese.

Emma Muscat e Biondo. Lei è una bellissima cantautrice e pianista maltese. Ha iniziato a 5 anni a suonare ed esibirsi. Lui è in grado di scrivere brani accattivanti. Si sono conosciuti alla scuola di Amici e hanno continuato a frequentarsi tra alti e bassi; lei con la sua voce pulita e lui con il rap. Insieme cantano “Avec Moi”.

LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Lunedì 29 luglio potranno entrare 9.200 spettatori con contrassegni numerati in piazza Roma a Modena, a partire dalle 16 con accessi da via Accademia e via Modonella, per vedere dal vivo il Radio Bruno Estate 2019 che inizia alle 20.

Sarà vietato entrare nell’area dello spettacolo, i controlli saranno accurati e capillari, con zaini voluminosi, caschi, aste per selfie, ombrelli, bombolette spray, bottiglie chiuse, lattine e tutto ciò che può essere ritenuto pericoloso. Sono le principali disposizioni per la sicurezza diramate dalla Commissione di vigilanza pubblico spettacolo, in osservanza delle normative, riguardo allo svolgimento del grande spettacolo musicale dell’estate.

Per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi, per tutta la giornata di lunedì 29 luglio e fino alle 5 del 30 sarà vietata la sosta in via Tre febbraio. Nelle giornate di allestimento e smontaggio dell’area e del palco (27, 28 e 30 luglio), il divieto di sosta varrà, sulla stessa via, per una decina di posteggi. Dalle 7 del 29 verrà sospeso il transito dei mezzi pubblici in piazza Roma sino alle 5 della mattina successiva. Agli accessi di piazza Roma (corso Accademia, via Tre febbraio, via Farini, via Taglio/largo S. Giorgio) verranno collocate postazioni fisse presidiate dalla Polizia municipale. In più punti saranno collocati sbarramenti fisici (fittoni), consentendo il passaggio a mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Ad eccezione di questi mezzi, non si potrà circolare in via Tre febbraio dalle 12 del 29 luglio alle 5 del 30, corso Accademia da corso Canalgrande a piazza Roma dalle 7 del 29 alle 5 del 30, piazza Roma dalle 5 del 29 alle 5 del 30.

Dalle ore 7 del 29 alle 7 del 30 luglio, modifica della viabilità con istituzione del doppio senso di marcia in via Farini, mentre per le vie Fonteraso, Campanella, Modonella, Santa Margherita, sarà istituito doppio senso con senso unico alternato.

Dalle 18 di lunedì 29 e fino alle 3 del mattino di martedì 30 luglio una ordinanza comunale vieta il consumo e la vendita di superalcolici e di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o in lattine (con l’esclusione della somministrazione al tavolo insieme al pasto). Il divieto è esteso “per motivi di ordine e sicurezza pubblica” agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro. È ugualmente vietato a chiunque portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere.