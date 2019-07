Una coppia di sassolesi ospite di ‘Io e te’ su Raiuno

Due sassolesi ospiti di ‘Io e te’, il contenitore pomeridiano di Raiuno condotto da Pierluigi Diaco che racconta, in presa diretta, le storie d’amore degli italiani. E quella tra Gabriele Giovanardi e Maria Ena Gavioli, sposati da 37 anni, ha sullo sfondo Parigi (dove la signora ha studiato francese), ma soprattutto le nostre zone. Sassuolo, dove una troupe della Rai era salita una decina di giorni fa per riprendere strade e piazze, ma anche il Picchio Rosso dove, ha raccontato Giovanardi in studio, «ci siamo conosciuti nel 1978». I due, tra l’altro, erano stati a Roma qualche settimana fa a festeggiare l’anniversario di matrimonio (si sono sposati il 28 giugno del 1982) e, curiosamente, ci sono tornati in settimana. Ospiti, questa volta, di ‘mamma Rai’.