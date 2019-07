F1, Gp Germania: qualifica difficile per la Scuderia Ferrari

Qualifiche molto difficili per la Scuderia Ferrari quelle del Gran Premio di Germania che scatterà domani alle 15.10 sulla pista di Hockenheim. La Mercedes di Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, dietro di lui la Red Bull di Max Verstappen. Terza posizione in griglia per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas.

Problemi: Sebastian Vettel è stato fermato dopo appena un giro della prima fase da un problema all’alimentazione del turbo della sua SF90. Charles Leclerc ha avuto invece un problema al sistema di controllo della pompa della benzina al termine del Q2, dopo che aveva passato agevolmente il turno con il secondo tempo ottenuto con gomme medie. Charles e Sebastian scatteranno rispettivamente dalla decima e dalla ventesima posizione.