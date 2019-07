Verstappen (Red Bull) vince un Gp di Germania incorniciato da pioggia, fuoripista e safety car. Secondo posto capolavoro per Vettel, che partiva in ultima fila. Sul podio anche la Toro Rosso di Kvyat, quarto Stroll, poi Sainz e Albon. Giornata da incubo per la Mercedes: incidente, testacoda e penalizzazione per Hamilton (11°), a muro anche Bottas. Zero punti per la scuderia.