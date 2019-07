Martedì a Serramazzoni incontro pubblico con il critico d’arte Vittorio Sgarbi

L’arte del Novecento da Lucio Fontana a Piero Guccione. E’ questo il filo conduttore dell’incontro pubblico con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, in programma a Serramazzoni, martedì 30 (ore 21), al Centro Pineta.

L’evento, promosso dalla Lapam per celebrare i 60 anni dalla fondazione, fa parte del cartellone della prima edizione “Luglio serramazzonese” che ha accompagnato turisti e residenti per tutto il mese, proponendo un programma di eventi, incontri, serate danzati, concerti ed escursioni guidate.

«E’ stata una scommessa vinta – sottolinea Sabina Fornari, vice sindaco con delega al turismo – che intendiamo riproporre. Abbiamo registrato un ottimo successo di pubblico, praticamente in tutte le serate. Lo sforzo organizzativo che abbiamo messo in campo è stato notevole e dobbiamo ringraziare la Regione e la Fondazione Cassa di risparmio di Modena che hanno creduto in questa iniziativa».

Il cartellone di luglio si conclude mercoledì 31 luglio, sempre al Centro Pineta, con la serata all’insegna della musica di Radio Luxemburg con Donatello e Giuliano dei Notturni.

Gli eventi a Serramazzoni proseguono per tutto il mese di agosto già a partire da giovedì 1 agosto, quando al Centro Pineta protagonista sarà il bel canto con l’esibizione di Claudio Mattioli e del tenore Max Barbolini.

Lo spettacolo comico con l’attrice Maria Pia Timo, annullato sabato 27 luglio per il maltempo, è stato rinviato al 13 agosto.