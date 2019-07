Rotatoria via San Francesco e via Lamarmora: il punto sui lavori

“Sono giunte diverse richieste di informazioni in riferimento al fermo dei lavori per la realizzazione della rotatoria su Via San Francesco d’Assisi all’incrocio con Via Lamarmora, che servirà come accesso alla viabilità interna del comparto Cisa-Cerdisa e che dovrà essere poi essere completata con un’altra rotatoria che immetterà su Via Statale Ovest” spiega il Comune in una nota. “I lavori, che avrebbero dovuto concludersi a fine maggio, sono stati fermati dall’impresa a causa della situazione di crisi che sta attraversando”.

“L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese, presente anche la Lapam ha incontrato i commercianti della zona interessata per aggiornarli sull’evolversi della situazione e ha nello stesso tempo incontrato sia i dirigenti Coop Alleanza 3.0 che della proprietà chiedendo che si arrivi o alla ripresa dei lavori o, nel caso risulti impossibile, al ripristino della viabilità normale, in attesa di una regolare e definitiva riapertura del cantiere”.