Chiusa per un tratto una carreggiata di via Formigina a Modena

Via Formigina a Modena resterà chiusa alla circolazione, a partire da mercoledì 31 luglio e per una settimana, nella carreggiata in direzione viale Corassori e viale Autodromo, nel tratto che parte subito dopo l’incrocio con via Corni e va fino al civico 275 della stessa strada. Sull’altro lato la carreggiata è aperta e percorribile.

La chiusura del tratto indicato, nel periodo che va da mercoledì 31 luglio a giovedì 8 agosto 2019, si rende necessaria per lavori di riparazione a una condotta idrica. Nella segnaletica che indica l’interruzione stradale è compreso il divieto di transito ad autocarri il cui peso a pieno carico sia superiore a 3,5 tonnellate.

Per gestire l’ingresso e l’uscita dei veicoli dal passo carrabile in via Formigina al civico 273, in accordo con il condominio saranno utilizzati movieri, gli operatori incaricati di regolare il traffico.

Sul posto è collocata la segnaletica con indicazione del percorso alternativo che permette di rientrare in via Formigina dopo avere superato il tratto chiuso: da via Formigina si deve svoltare in via Corni, quindi in via Vallisnieri, poi via Saragat e, infine, ci si reimmette in via Formigina.