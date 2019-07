Domani via Chopin a Reggio Emilia sarà aperta al traffico. Chiusura rinviata per motivi tecnici

Contrariamente a quanto previsto e annunciato ieri, nella giornata di domani 31 luglio l’asse attrezzato ovest di Reggio Emilia, via Chopin, sarà aperto al traffico. La viabilità resterà invariata e non si procederà alla chiusura prevista.

A causa di un inconveniente tecnico al mezzo della ditta che sta svolgendo i lavori di riasfaltatura, non sarà possibile procedere alla lavorazione sulla rotonda all’intersezione tra via Mascagni e la stessa via Chopin, intervento che avrebbe richiesto la chiusura dell’asse per garantire sicurezza a operai e automobilisti. La lavorazione sarà riprogrammata appena possibile.