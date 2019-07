Rubano bottiglie di champagne al supermercato: denunciati a Correggio dai carabinieri

Due i colpi messi a segno dai tre malfattori lo scorso febbraio ai danni di un supermercato del paese, ma grazie alle immagini dell’apparato di videosorveglianza sono stati identificati dai Carabinieri della locale Stazione. Si tratta di tre giovani rumeni di età compresa tra i 29 ed i 31 anni, tutti senza fissa dimora. A febbraio scorso, il direttore di un noto supermercato correggese si era rivolto ai Carabinieri per denunciare l’ammanco di diverse bottiglie di costoso champagne e di liquori, del valore complessivo di circa 500 euro, rubate dopo aver forzato i sistemi antitaccheggio.

La cosa si era ripetuta pochi giorni dopo ma, in questo caso, il direttore era riuscito a fermarne uno facendosi restituire la merce rubata, sebbene il ladro poi si fosse allontanato prima del sopraggiungere dei Carabinieri chiamati ad intervenire. Ricevuta la denuncia i militari di Correggio hanno avviato le indagini. Fondamentale è risultata la comparazione dei visi immortalati dalle immagini della video sorveglianza con le fotografie dei foto segnalamenti a cui i tre erano stati sottoposti in passato, oltre al riscontro dell’auto usata per la fuga, anche questa video ripresa. Ieri, conclusi gli accertamenti, i Carabinieri di Correggio hanno segnalato i tre rumeni alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovranno adesso rispondere del reato di furto aggravato.