Fanano, giovedì 1 agosto jazz e tango con Javier Girotto

Il jazz incontra il tango e la musica brasiliana. E’ questa la proposta del concerto del saxofonista Javier Girotto in programma giovedì 1 agosto a Fanano alla Corte Mancante (ore 21,15, ingresso gratuito).

Il musicista argentino salirà sul palco accompagnato dal quartetto Saxofollia composto da Fabrizio Benevelli, sax soprano, Giovanni Contri, sax alto, Marco Ferri, sax tenore, e Alessandro Creola, sax baritono.

L’evento si svolge nell’ambito della quarta edizione del “Saxofollia summer camp” che prevede fino al 4 agosto corsi, masterclass e concerti tutti incentrati sul saxofono.

Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba nel 1965. Grazie a una borsa di studio del Berklee College of Music a 19 anni si avvicina al jazz per intraprendere una carriera che prima lo porta in Italia (la famiglia è di origini pugliesi) dove inizia a collaborare in diversi prestigiosi festival a fianco di artisti come Roberto Gatto, Rita Marcotulli, Natalio Mangalavite e Peppe Servillo (voce solista degli Avion Travel), Antonello Salis, Roberto Gatto, Enrico Rava, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso e Paolo Fresu.

Seguendo le proprie radici musicali, nel 1994 fonda il gruppo Aires Tango e in seguito collabora anche con la prestigiosa Orchestre national du Jazz di Parigi, Ha registrato più di 40 dischi e partecipato a circa un centinaio di progetti con artisti di tutto il mondo.