“Note e Arte nel Romanico” giovedì 1 agosto a Fiumalbo

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il primo appuntamento di agosto che avrà luogo giovedì 1 agosto 2019, alle ore 21, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo.

I protagonisti della serata saranno i due pianisti Sena Fini e Pietro Giorgini con il programma “Petite suite”, un intenso concerto dedicato alle composizioni più suggestive per pianoforte a quattro mani.

Il concerto sarà inoltre preceduto da una presentazione della Chiesa del Seminario.

Sena Fini e Pietro Giorgini

Pianisti toscani, iniziano la loro collaborazione cameristica nell’ottobre 2009 debuttando presso il Teatro dei Servi della città di Massa, ottenendo grande riconoscimento di critica e pubblico.

Il duo si è specializzato in repertorio pianistico per pianoforte a quattro mani e due pianoforti presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma conseguendo il biennio superiore di secondo livello in musica da camera con il massimo dei voti cum lauda.

I due pianisti devono la loro formazione a personalità di fama internazionale come G. Carmassi, O. Yablonskaya (Juilliard School di New York) e all’incontro di leggendari duo come C. Abersold – R. Neiweem, S. Varshavski – D. Shapiro e il duo Paratore (Mozarteum di Salisburgo).

I due pianisti si esibiscono regolarmente in prestigiose stagioni italiane ed europee, nel 2010 hanno tenuto inoltre una tournee negli USA esibendosi per importanti festivals internazionali: Nichols Concert Hall di Chicago per il Two Pianos Festival, Yamaha corporation di New York, Broad Moor di Colorado Spring in occasione della premiazione dell’United States International Duo Piano Competition.

I programmi dei loro concerti includono repertorio per pianoforte a quattro mani e due pianoforti che va dal classicismo ai compositori contemporanei, con particolare predilezione per autori italiani.

Il duo ha al suo attivo due importanti incisioni: un live recording del concerto tenuto a Chicago ed il CD “Piano four hands” che include parte del loro repertorio per pianoforte a 4 mani e due pianoforti.

Sena Fini e Pietro Giorgini sono direttori artistici delle rassegne cameristiche “Concerti d’autunno” e “Concerti d’estate” e curano l’organizzazione del Concorso musicale internazionale “Clara Wieck Schumann” della città di Massa.