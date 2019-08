Caso di West Nile in un cittadino residente a Carpi, in corso tutti gli accertamenti necessari

Caso di West Nile in un cittadino residente a Carpi, in corso...

In riferimento al caso di un cittadino residente a Carpi ricoverato a Ferrara, la Regione rende noto che sono in corso tutte le analisi necessarie per accertare se il quadro clinico presentato sia riconducibile a una nuova infezione da virus West Nile o piuttosto all’infezione pregressa contratta nel 2018. Gli esiti – recentissimi – della sorveglianza per circolazione del virus West Nile sul territorio modenese sono tuttora negativi; motivo per cui al momento non sono state attivate le misure straordinarie previste dal piano arbovirosi della Regione.