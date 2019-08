“Dal big bang all’homo sapiens”, conferenza di Astronomia a Tolè

Si terrà venerdì sera alle 21 nella sala ex-cinema parrocchiale di Tolè (accanto alla chiesa di Santa Maria Assunta) la conferenza dal titolo “Dal big bang all’homo sapiens” a cura di Corrado Bartolini, professore emerito di Astronomia all’Università di Bologna. Sarà l’occasione per il docente, ora in pensione, per ragguagliare i partecipanti sulle ultime scoperte in ambito astronomico e per attestare come le ricerche scientifiche non siano affatto in contrasto con la fede cristiana, a patto di saper cogliere il valore letterario e metaforico delle Sacre Scritture.

La serata è organizzata dall’associazione “I pellegrini del Tauleto”, l’ingresso è libero e gratuito.