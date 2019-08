Spilamberto Estate: ricco il programma dei prossimi giorni

Domenica 4 agosto, ore 5.30, nel Parco della Rocca Rangoni “Alba musicale in Rocca” “Classico ma non troppo…da Mozart ai giorni nostri: concerto” con l’Ensemble Mariani, arpa, flauto e violoncello nell’ambito della Rassegna Artinscena, a cura del Laboratorio Musicale del Frignano. Al termine del concerto incontro su salute, benessere, equilibrio con l’Associazione Freemind e tè e biscotti offerti da ISAAF.

Lunedì 5 agosto prosegue la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” organizzata in collaborazione con Arci Modena con il film di animazione “La Bella e la bestia” (vincitore di due Oscar e 3 Golden Globes). Mercoledì 7 agosto “A ciambra” di Jonas Carpignano (storia di un quattordicenne che vive nella comunità A Ciambra in Calabria). Dalle 20.30 nel Punto Rokka, collocato nel Cor­tile d’Onore, si terranno le presentazioni dei film e gli incontri con i registi, e si potranno trovare snack e bevande equosolidali, grazie alle associazioni del progetto Fili Rossi. Il Punto Rokka nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Pun­to Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo. L’obiettivo è garantire un servizio ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate e recuperate nel mese di agosto. Inizio proiezioni 21.30 – Ingresso gratuito.

Martedì 6 agosto, alle 21, nel Parco della Rocca Rangoni, “Balsamika Street Band tour” con la Banda G. Verdi.

Giovedì 8 agosto, alle 21, nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni spettacolo di burattini “L’Acqua miracolosa” con la Compagnia “I burattini della commedia” per la “Rassegna Non solo burattini”.

Il programma completo di Spilamberto Estate su www.comune.spilamberto.mo.it.