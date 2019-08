Campogalliano-Sassuolo, Aimi (FI): “Cosa aspetta Toninelli a firmare?”

Cosa sta aspettando il Ministro Toninelli a firmare il via libera ai cantieri per la Campogalliano-Sassuolo? Sono inaccettabili i ritardi nella partenza di questa opera strategica, che darebbe ossigeno all’intero tessuto economico del distretto ceramico, che da solo genera 25.000 posti di lavoro e altrettanti nell’indotto. Un’opera che ci renderebbe davvero competitivi in Europa ma della quale, evidentemente, il Ministro Toninelli non riesce a cogliere l’importanza.

Il Ministro delle Infrastrutture prima ha provato a bloccare l’opera con una analisi costi-benefici che ha dato riscontro positivo, ora temporeggia sulla firma che farebbe partire i cantieri. Siamo allibiti. Restiamo al fianco di quanti stanno portando avanti la battaglia per la partenza dei lavori, pronti a recepire le istanze dei territori.

Lo dichiara Enrico Aimi, senatore per Forza Italia