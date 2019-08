Domani, 3 agosto, a Castelnovo Monti la notte è Rosa

Domani, sabato 3 agosto, la notte dell’Appennino sarà Rosa. Va in scena infatti la Notte Rosa di Castelnovo Monti, che animerà il centro del capoluogo appenninico con musica, spettacoli, shopping e divertimento per tutta la famiglia. Quella del 2019 è la decima edizione dell’evento, organizzato dall’Associazione dei Commercianti Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e diverse associazioni del territorio.

Per accedere al cuore della festa, quest’anno sarà attivo un sistema di navette che consentirà il miglior utilizzo dei parcheggi dislocati intorno al paese e migliorerà l’afflusso all’evento. I tre parcheggi che saranno interessati dal servizio saranno quello del Centro Fiera, quello del Centro Coni e limitrofi, quello dell’Istituto superiore Cattaneo. Il parcheggio in questi punti costerà 5 euro per tutta la notte, sarà sorvegliato, e il servizio di navetta è incluso. I fondi raccolti saranno utilizzati per coprire il servizio e reinvestiti nelle attività di promozione del Centro Commerciale Naturale.

Gli eventi legati alla Notte Rosa 2019 sono moltissimi, e per tutte le fasce di età, tra musica, giochi, divertimento, buon cibo e shopping con l’apertura serale dei negozi.

In piazza Gramsci saranno localizzati i punti ristoro di “Street Food d’Appennino”, tutti gestiti da realtà del territorio montano, che proporranno l’erbazzone di Carpineti da Vivere, la pizza dell’Onda della Pietra, le birre artigianali e i cocktail del Bar Il Portico, i vini dell’enoteca Cantina del Max, il fritto misto e le crudità di pesce di Mimmo, gli hamburger di fassona piemontese del Castello di Carpineti, la tagliata e le barzigole di Ugoletti, le piadine della Pro Loco di Casale, le acciughe fritte, i tortelli, i ravioli, gli arrosticini e la polenta di Mariano, gli hamburger del Pub Maverick, le degustazioni di formaggi e miele di Gabrini, Baldelli Frutta e Verdura con frutta fresca e la cascata di cioccolato, i dolci di Strabba.

Sempre in piazza Gramsci è anche in programma il primo Castrum Novum Musik Fest, che gli organizzatori vorrebbero diventasse un appuntamento fisso, dedicato ogni anno a un genere diverso: quest’anno ad esempio sarà rivolto alla musica folk, con i concerti live di Enrico Capuano & la Tammuriata Rock, Spacca il Silenzio!, Slavi bravissime persone, Antonio “Rigo” Righetti & Robbi Pellati.

In piazza Peretti invece è in programma il concerto dei DazeroaLiga, tribute band ufficiale di Ligabue, e ci saranno anche il punto ristoro aperto fin dalle 18.30 con aperitivo, e Dj set prima e dopo il concerto.

Anche in piazza Martiri della Libertà dalle 18.30 sarà aperto il punto ristoro con possibilità di aperitivo che poi resterà attivo per tutta la serata, e dalle 22.30 grande musica con la Shary Band, tributo nazionale alla Disco Dance, arricchendo il proprio spettacolo di medley che vivono e raccontano gli ultimi 60 anni di musica ballabile, riarrangiata in timing attualissimo.

Nel centro storico del paese, dalle ore 20 ci saranno intrattenimento, musica blues con Antonio “Rigo” Righetti & Robby Pellati, balli latini e un punto gastronomico.

In piazzale Matteotti, dalle 18.30 aperitivo e musica con Acoustic Pit Stop Live, e un ulteriore punto gastronomico.

In via Roma, nella zona della “Sarzassa” (Dall’isolato Maestà all’incrocio con via Boschi) sarà possibile rifocillarsi ma anche ballare il liscio con l’orchestra Rossana, grazie alla collaborazione del Parco Tegge.

Inoltre ci saranno i live di Fa’n’Tom acoustic duo, i balli latini con Lele Milano, il pianobar by Franchino e dj set. Nella parte di via Roma vicina ai giardini di Bagnolo ci saranno gonfiabili e giochi per bambini. In tutto il centro inoltre ci saranno spettacoli di strada con la Compagnia Fratelli Ochner. E ancora musica, divertimento e opportunità fino a tarda notte.

Per restare aggiornati è possibile consultare la pagina facebook Notte Rosa Castelnovo.