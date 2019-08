Incendio in galleria Val di Sambro, chiuso tratto dell’A1

Oggi poco dopo le 14.00 i Vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti per un incendio ad un mezzo pesante che transitava all’interno della galleria Val di Sambro, sulla A1, in direzione Firenze, all’altezza del Km 10, nel nuovo tratto autostradale “Direttissima”. Il mezzo trasportava prodotti per l’edilizia contenenti poliuretano. La motrice dal rimorchio è stata sganciata e portata fuori dalla galleria. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con tre autopompe serbatoio e due autobotti.

A supporto inviati anche mezzi di appoggio e tra questi il carro che fornisce agli operatori la schiuma estinguente e il carro bombole per dare agli operatori intervenuti nello spegnimento le maschere e gli autorespiratori. I vigili del fuoco stanno domando le fiamme e l’incendio è ormai sotto controllo, provvederanno alla messa in sicurezza dello scenario.

Non si registrano feriti e persone rimaste intrappolate nella galleria. Autostrada interrotta nei due sensi per permettere le operazioni di spegnimento. Sul posto insieme ai Vigili del fuoco presenti il personale di ASPI e Polstrada.