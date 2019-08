Mercoledì la presentazione del Sassuolo in piazza Piccola

Si terrà mercoledì 7 agosto in piazza Garibaldi la presentazione alla città del Sassuolo Calcio. Non c’è ancora l’ufficialità da parte della società, ma la determina dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio del Comune non lascia dubbi circa location (piazza Garibaldi, appunto) e data e orario (le 21, stando al documento pubblicato in albo pretorio) della ‘festa neroverde’ che torna così in piazza Garibaldi: la scorsa stagione la squadra era infatti stata presentata al ‘Ricci’.

(immagine d’archivio)