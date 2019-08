Spilamberto, sospesa la mostra avicola di domenica in via Berlinguer

A causa di un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), sottotipo H7, individuato in un’azienda sita nel Comune di Spilamberto, la mostra-mercato avicola – colombofila – ornitologica – cunicola che si svolge ogni domenica in Via Berlinguer, è sospesa dal giorno domenica 4 agosto 2019 fino a nuove disposizioni da parte della Regione Emilia Romagna o del Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio.