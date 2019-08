Montecchio, proiettile in macchina di un agente immobiliare: nei guai l’amico

Ha rinvenuto un proiettile nella sua macchina e così si è rivolto ai carabinieri di Montecchio Emilia che hanno sequestrato la pallottola avviando le indagini. Gli accertamenti dei militari hanno svelato il mistero: il proiettile rinvenuto nell’auto di un agente immobiliare reggiano non era un atto intimidatorio nei suoi confronti ma era stato semplicemente perso da un suo amico che, avendolo trovato in un parco del capoluogo reggiano, lo deteneva illegalmente come “portafortuna”.

L’epilogo di questa singolare vicenda ha visto i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 22enne residente a Viano, amico dell’agente immobiliare che a sua volta, secondo quanto riferito agli stessi investigatori, ha confermato la paternità del proiettile che aveva rivenuto in un parco pubblico di Reggio Emilia e che anziché consegnarlo ai carabinieri, non potendolo detenere, l’aveva trattenuto conservandolo nel portafoglio come una sorta di amuleto portafortuna. Proiettile che, a fine luglio, durante una serata trascorsa con l’amico, aveva accidentalmente perso all’interno del veicolo dove è stato trovato. Quello che poteva essere inteso come un atto intimidatorio rivolto al malcapitato, si è quindi rivelato un malinteso in conseguenza del quale però il 22enne di Viano è finito nei guai, denunciato per detenzione illegale di munizioni.