Borse di studio del Comune per studenti in difficoltà economica

Venti borse di studio per gli studenti che frequentano le superiori e cinque per chi si iscrive all’Università.

Per il secondo anno l’Amministrazione comunale di Sassuolo intende contribuire economicamente agli studi dei giovani cittadini in difficoltà economica attraverso borse di studio, dell’importo di €500 per le superiori e di €1000 per l’università. Lo stabilisce la delibera di Giunta n°148 del 26 luglio scorso in pubblicazione all’Albo Pretorio, avente ad oggetto “Borse di studio per studenti residenti iscritti alle scuole secondarie secondo grado o Iefp e all’università – approvazione schema di bando. Anno 2019”.

“Si intende riproporre il bando per l’attribuzione di assegni di studio a favore di studenti residenti nel comune di Sassuolo – si legge nella delibera – a sostegno della frequenza della scuola secondaria di 2° grado e della iscrizione all’Università, e che non ricevono analogo beneficio da nessun altro ente o istituzione. La concessione di tali benefici intende agevolare un effettivo diritto allo studio, incentivando la prosecuzione del percorso formativo e la prevenzione di eventuali precoci abbandoni scolastici legati alla mera difficoltà economica di sostenere le spese per acquisto libri di testo, e relativi supporti informatici, particolarmente onerosi proprio nel grado medio e alto di istruzione.

Si prevede per l’intero triennio 2019-2021 il finanziamento di n. 20 borse di studio indicativamente per i seguenti importi: € 500,00 per gli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e n. 5 borse di studio di € 1.000,00 per gli studenti che intendono iscriversi all’Università”.