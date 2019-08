59enne arrestata, aveva rubato pistola e munizioni ad un anziano conoscente

Ha denunciato il furto della pistola, una Beretta calibro 7.65 con le rispettive munizioni. L’uomo, un 83enne di Savigno nel bolognese, si è rivolto ieri ai Carabinieri vista la sparizione dell’arma che deteneva legalmente. Sono state le indicazioni date dall’uomo stesso che hanno permesso ai militari di rintracciare la ladra, una conoscente che proprio ieri mattina era passata a trovarlo.

Questa mattina i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno perquisito l’abitazione della donna, 59 anni, ritrovando la pistola e le munizioni.

Per lei sono scattate le manette per detenzione abusiva di arma e furto aggravato. Denuncia anche per l’uomo per omessa custodia dell’arma.