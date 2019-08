Autoarticolato si ribalta in Tangenziale, autista ferito

Percorreva la tangenziale La Marmora di Modena in direzione Milano quando, a mezzanotte circa di lunedì 5 agosto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’autoarticolato che guidava, carico di balle di fieno che si sono rovesciate sulla carreggiata.

È successo a un autista italiano di 37 anni, residente a San Felice sul Panaro,che avrebbe fatto tutto da solo ed è stato trasportato dall’ambulanza del 118 in codice 3 al Pronto soccorso di Baggiovara, dove è ricoverato in traumatologia e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Modena, con le pattuglie impegnate fino a fine turno per i rilievi del caso e per la pulizia della strada che è comunque rimasta aperta a una corsia.

Dinamica e cause del sinistro, in cui non sono stati coinvolti altri mezzi o persone, sono in corso accertamenti da parte della Pm.